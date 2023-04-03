باشاغا يلتقي برئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لرياضات ذوي الإعاقة سرت

الوطن|رصد

التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لرياضات ذوي الاعاقة سرت ومدير مكتب الرياضة سرت.

وشكر رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لرياضة ذوي الاعاقة رئيس الحكومة على وقوفه ودعمه المستمر للرياضيين التابعين للاتحاد الفرعي لذوي الاعاقة خاصة ولهذه الشريحة عامة، وكذلك دعمه لكافة الأنشطة المتعلقة بهم.

وقدم الرئيس والأعضاء لرئيس الحكومة كشفًا عن أهم احتياجاتهم المتعلقة بكراسي متحركة وحفاظات وغيرها من احتياجات الرياضيين، كما رحبوا بموافقته المبدئية لإنشاء صالة خاصة لرياضة ذوي الاعاقة بالمدينة الرياضة بسرت ، فيما وضح مدير مكتب الرياضة سرت احتياجات مكتب الرياضة للصيانة ومتابعة إجراءات صيانة مرافق ملعب سرت لكرة القدم.

من جانبه أكد رئيس الوزراء على دعمه المطلق للشباب والرياضة في كافة جوانبها وضرورة دعم شريحة الرياضيين ذوي الاعاقة والوقوف معهم بعد سنوات من الإهمال و عدم الاهتمام بهم.

كما قام رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لذوي الاعاقة ومدير مكتب الرياضة بسرت في نهاية اللقاء بإهداء مصحفٍ شريف للسيد رئيس الحكومة تقديرًا لمجهوداته في دعم استقرار الدولة ووقوفه ودعمه للرياضة بشكل عام ولرياضة ذوي الاعاقة بشكل خاص.