“الرقابة على الأغذية” يسجل مخالفات بالجملة على بعض القطاعات في زليتن وطبرق

الوطن| رصد

سجل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدة ملاحظات ومخالفات على بعض القطاعات والمحال التجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية المطلوبة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية على بعض المناطق الليبية، حيث تم ملاحظة تدني النظافة وإهمال واضح من قبل بعض القصابين اتجاه ألواح التقطيع.

وبحسب المركز فإن ألواح التقطيع متهالكة ومنتهية الصلاحية من حيث الاستخدام وظاهر عليها الاستهلاك والشقوق التي تعتبر من أبرز العوامل التي تساعد على فساد اللحوم وتلوثها.

وفي زليتن، أغلق المركز برفقة جهاز الحرس البلدي بالفرع للتفتيش، مخبزا مخالفا بالشمع الأحمر مخالف لشروط الصحة، ومهلة محددة لتصويب الأوضاع بعض المخابز المخالفة.

كما قام المركز بإعادة التفتيش على من تم قفله سابقا ومن خلال الجولة، حيث تم تطبيق كامل الاشتراطات ببعض المخابز وإعطاء مهلة لبعضها لنقص بعض الإشتراطات المطلوبة منهم.

وفي طبرق قام قسم الرقابة الداخلية والتفتيش على محلات بيع وتداول المواد الغذائية ومخابز وقصابين بمنطقة بئر الأشهب.

وتم تسجيل بعض الملاحظات التي تمثلت بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لمعظم الأنشطة، إضافة لعدم الالتزام بارتداء الزي المخصص.