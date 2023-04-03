توضيح هام من مؤسسة رؤية بشأن رصد هزة ارضية في غرب ليبيا

أوضحت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وهواة الفلك اليوم الاثنين بشأن رصد هزة ارضية في بعض مناطق غرب ليبيا في الساعات الأولى لصباح اليوم.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها “بعدما وصلتنا العديد من الرسائل والاتصالات لشهادات بشعور هزّة أرضية في بعض مناطق غرب ليبيا، قمنا بكتابة منشور حول الشعور بالهزّة مع توضيح أنّه لم يتم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة ولا توجد أي تفاصيل حول أي هزّة أرضية في ليبيا”.

ونوهت رؤية إلى إنه وبعد ما تناقلت بعض الصفحات أن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته تؤكد وجود هزّة أرضية -وهذا لم يحدث لأننا لم نؤكد- قمنا بحذف المنشور لتفادي أي سوء فهم.

واشارت المؤسسة إلى أنّ المصداقية والأمانة العلمية هي من أساسات عمل المؤسسة، فإن مؤسسة رؤية لا تؤكد ولا تنفي وجود أي هزّة أرضية إلا بناء على بيانات المراصد العالمية الموثوقة، والتي لم تسجل أي هزّة أرضية في ليبيا حتى الآن. والله تعالى أعلم.