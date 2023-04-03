بالعون: يستحيل إجراء الانتخابات هذا العام بسبب الظروف الأمنية واللوجستية

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أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون أنه لا يمكن فصل اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس عن مساعي الولايات المتحدةالامريكية لتوحيد جهود الاطراف الليبية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في أطار خطة مبادرة باتيلي الأخيرة التي تحظي بأجماعدولي واسع.

وأشارت بالعون إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى جاهدة من خلال لجنة رفيعة المستوي لوضع إطار دستوري للانتخابات قبل نهايةالعام، وستترك تحديد موعد اجراء الانتخابات إلى القادة الليبيين.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن محاولة باتيلي الأخيرة لكسر الجمود السياسي في ليبيا ستواجه العديد من العقبات، بما في ذلك رفضحكومة الدبيبة منتهية الولاية والمؤسسات السياسية الأخرى التعاون مع مبادراته الأخيرة، مما يعني من المستحيل تنظيم الانتخابات هذاالعام.

وتوقعت بالعون أن يعلن باتيلي من حيث المبدأ تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل قبل نقلها نهائيًا إلى عام 2025 بسبب الظروف الأمنيةواللوجستية في البلاد، ولعل أبرزها انتظار تولي الحكومة الجديدة مهامها استعدادًا للأشراف على الانتخابات.