غوقة: سأرفع شكوى جنائية ضد كل مسؤول وقف متفرجاً على أعمال الهدم في بنغازي

انضم نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إلى قائمة الرافضين لعملية إعادة إعمار بنغازي وتطويرها والمحرضين على وقف هدم المباني المدمرة غير القابلة للصيانة والترميم بشهادة المهندسين والخبراء المختصين.

وقال غوقة، في منشور عبر «فيسبوك»: “عن نفسي وكأبن لمدينتي، وحول الحدث الأهم الذي تشهده، وهو أعمال الهدم التي تتم وسط مدينة بنغازي القديمة، وتستهدف مبانيها ومعالمها التاريخية وشوارعها العتيقة بالإزالة، لن اكتفي بالكتابة على مواقع التواصل التي أغرقها البعض بسطحيتهم وضحالة تفكيرهم حد المقارنه السخيفة والسمجة بينها وبين زرائب العبيد”، بحسب تعبيره.

وأضاف “سأباشر من الغد في رفع الشكوى الجنائية ضد كل مسؤول متخاذل وقف موقف المتفرج علي ما يجري ولم يحرك ساكنا أو ينبس ببنت شفه، والمطالبة بالوقف الفوري لأعمال الهدم والتحقيق مع كل من تورط في هذا الأمر ومعرفة مدى صلته واختصاصه بهذا الموضوع والرؤية التي ينطلق منها والمستهدف تحقيقها إن وجدت، احتراما للمدينة وتاريخها وللمخلصين الأوفياء من أهلها الكرام الذين أدعوهم للمشاركة والقيام بالواجب تجاه مدينتهم”، على حد قوله.