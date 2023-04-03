هزة أرضية خفيفة تضرب طرابلس.. ورؤية توضح

الوطن| رصد

شعر عدد من سكان طرابلس بهزة أرضية خفيفة في الساعة الثانية و15 دقيقة من فجر اليوم الإثنين، وتداولت صفحات ومواقع إعلامية أنباء عن وقوع الهزة الخفيفة في بعض مناطق ليبيا نقلا عن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته.

في حين أوضحت المؤسسة أنها تلقت رسائل واتصالات لشهادات تفيد بالشعور بهزة أرضية في بعض مناطق غرب ليبيا، لكنها أكدت عدم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة، ولا توجد أي تفاصيل حول وقوع أي هزّة أرضية في ليبيا.

وأضافت مؤسسة رؤية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه بعد ما تناقلت بعض الصفحات أن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته تؤكد وجود هزّة أرضية -وهذا لم يحدث لأننا لم نؤكد- قمنا بحذف المنشور لتفادي أي سوء فهم.

وقالت: “لأنّ المصداقية والأمانة العلمية هي من أساسات عمل المؤسسة، فإن مؤسسة رؤية لا تؤكد ولا تنفي وجود أي هزّة أرضية إلا بناءً على بيانات المراصد العالمية الموثوقة، التي لم تسجل أي هزّة أرضية في ليبيا حتى الآن”.