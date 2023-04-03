بعيو: العمران دفع ثمن الإرهاب في بنغازي فلا تمنعوا إعمارها بأيدي أبنائها البررة

تفاعل محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، مع دعوات وقف مواصلة إعمار بنغازي وإزالة مبانيها المدمرة، وقال إن «في حرب السنوات الثلاث ضد الإرهاب المتسربل زوراً بالثورة، نصبت آلهة الخراب منجنيقاتها الجهنمية في قلب المدينة وواجهتها البحرية الجميلة، فكان البديهي أن يدفع العمران ثمن التدافع بين المتمترسين بالأسقف والجدران، وبين المقتحمين للموت وللنيران، بعزائم أقوى من الجدران وأشد سعيراً من النيران.»

أضاف في تدوينة بفيسبوك: «تباكوا اليوم كما شئتم حول عبادة الأطلال، خوفاً على ذكريات سحيقة يوم سحقتها سنابك الإرهاب كان معظم المتباكين بعيدين جداً عن ميدان الملحمة، ولكن أرجوكم لا تحاولوا منع بنغازي أن تعمر من جديد بأيدي أبنائها البررة، وعلى مرآى من أحيائها الأحرار، ومن شهدائها الأبرار، وأرجوكم لا تخاطبوا بنغازي من منافيكم البعيدة المترفة، بل تعالوا إليها إن كنتم عاشقين صادقين، فهي في شوقٍ إلى الجميع، حتى إلى الذين أساءوا ذات زمن إليها، وإذا لم تحتضن بنغازي بكل الود كل وافد ووارد وشارد، لن تكون هي ذاتها، بل ستخون ذاتها، وبنغازي الوفية الأبية لن تخون أبداً ثلاث .. ربَّـهـا ووطـنـهـا وذاتـهـا».