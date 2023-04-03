رياح نشطة وتحذير من موجات الغبار في مناطق شمال

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس متقلبا في مناطق شمال ليبيا مصحوبا برياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى (60) كيلو متر / الساعة، مما تسبب فى اثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية على بعض الاماكن، وتتكاثر السحب من حين لاخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها هذا اليوم (60) كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين (17-22)مْ، وتسجل زيادة يوم الأربعاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً في الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب فى هبوط الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (17-24)مْ وتكون مرتفعة هذا اليوم على طبرق حيت تصل إلى (28) مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (23- 29)مْ, وتسجل زيادة بدايةً من يوم الأربعاء.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (31-33)مْ ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.