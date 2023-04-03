رياح ترابية على مناطق شمال ليبيا سرعتها تصل إلى 60 كم في الساعة

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شمال ليبيا، اليوم الإثنين، طقسًا متقلبًا مصحوبًا برياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعتها إلى 60 كم/ الساعة، بحسب ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتسبب الرياح في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض الأماكن. وتتكاثر السحب من حين لآخر، ويتخللها أحيانًا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

وبحسب الأرصاد، فإن درجات الحرارة منخفضة وتحت معدلاتها في أبريل. وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح تقل تدريجيًا يوم الغد مع تحسن في حالة الطقس.

والبحر مضطرب على معظم الساحل خاصة الساحل الغربي مع ارتفاع للموج يصل إلى 04 أمتار. ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بتقلبات سريعة، يوم الأربعاء، بحسب الأرصاد.