بعيو: لا تخاطبوا بنغازي من منافيكم المترفة البعيدة

تفاعل محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، مع دعوات وقف مواصلة إعمار بنغازي وإزالة مبانيها المدمرة، وقال: «حين أكتب عن الحبيبة بــنــغــازي، وجدان لــيـبـيــا وقلبها، وشفرة وجودها، وسِر بقائها، ورقيم فتيتها الميامين الصاعدين بإيمانهم إلى كهف اليقين ترفعاً عن فتنة الشياطين، لا أكتب بأبجدية الحروف التسعة والعشرين، بل أكتب بأبجدية الروح التي هي من أمر ربي لا من شأن البشر، فأمام ذلك السناء الشفيف الذي ينبعث في سماء الوطن من مدينة الخبز والمِلح، معشوقة الشعراء، ومعزوفة البهاء، وحضن الغرباء، وبلاط الشهداء، تختار اللغة طائعةً راضية أن تقف في صفوف الصامتين دهشة وعجبا، معترفةً بعجزها أن تصوغ الموصوف وصفاً وأدبا.»

أضاف في حسابه بفيسبوك: «بنغازي المكان والزمان والوجدان، ما شرب إنسانٌ قطرةً من مائها العذب ملوحةً والمالح عذوبةً، كأنه الترياق لحياة بديعةٍ عجيبة، يتمازج فيها كل شيء لتكون هي الشيء الذي لا يشبه شيئاً إلا ذاتها، إلاّ صار بنغازيَّ الهوى والغواية.. في بنغازي يحضر كل صخب الحياة وضجيجها وعنفوانها، وتدافع تناقضاتها، وتصارع مزاجاتها الحادة حد التلاحم بالسخرية البنغازية الجميلة، التي يحرم فيها شيئان لم تكن مدينة السخاء تعرفهما هما ..العنف والطرد، حتى كان ما كان ووقع ما وقع قبل بضع سنين، حين انفجرت في قلب بنغازي العريق العتيق العميق، عين الإرهاب الحمئة، ولا يسألنَّ أحد في استنكار :- لماذا في بنغازي يكتب القدر بداية العنف الشيطاني الإرهابي النجس العابر للوطن وللحدود الضارب للوطن وللوجود؟!!.. بل على الجميع أن يسأل في انبهار :- وهل غير بنغازي كان أن يمكن أن تتحداه وتقاومه وتقاتله وتتداعى إليه وتنتصر عليه.؟.»

وتابع بعيو قائلاً: «ومثلما يكون للصمت على الظلم وللخوف طعم بخس هو العار، يكون للإنتصار على الإرهاب والخراب ثمن باهظ هو الدمار.. في حرب السنوات الثلاث ضد الإرهاب المتسربل زوراً بالثورة، نصبت آلهة الخراب منجنيقاتها الجهنمية في قلب المدينة وواجهتها البحرية الجميلة، فكان البديهي أن يدفع العمران ثمن التدافع بين المتمترسين بالأسقف والجدران، وبين المقتحمين للموت وللنيران، بعزائم أقوى من الجدران وأشد سعيراً من النيران.».

واختتم قائلاً: «تباكوا اليوم كما شئتم حول عبادة الأطلال، خوفاً على ذكريات سحيقة يوم سحقتها سنابك الإرهاب كان معظم المتباكين بعيدين جداً عن ميدان الملحمة، ولكن أرجوكم لا تحاولوا منع بنغازي أن تعمر من جديد بأيدي أبنائها البررة، وعلى مرآى من أحيائها الأحرار، ومن شهدائها الأبرار، وأرجوكم لا تخاطبوا بنغازي من منافيكم البعيدة المترفة، بل تعالوا إليها إن كنتم عاشقين صادقين، فهي في شوقٍ إلى الجميع، حتى إلى الذين أساءوا ذات زمن إليها، وإذا لم تحتضن بنغازي بكل الود كل وافد ووارد وشارد، لن تكون هي ذاتها، بل ستخون ذاتها، وبنغازي الوفية الأبية لن تخون أبداً ثلاث .. ربَّـهـا ووطـنـهـا وذاتـهـا.»