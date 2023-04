ليبيا – قال عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب ميلود الأسود إن اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتسم بالإيجابية، حيث عبّر فيها عن ثقته الكاملة في قدرات أعضاء اللجنة في إنجاز القوانين الانتخابية.

الأسود وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أشار إلى أن صالح أكد على ضرورة الإسراع في التواصل مع أعضاء اللجنة المشتركة عن مجلس الدولة؛ لعقد أولى الاجتماعات.

وتوقع الأسود بدء اجتماعات اللجنة المشتركة قريبًا جدًا؛ لمناقشة القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

Shares

The post الأسود: صالح عبر عن ثقته الكاملة في قدرات أعضاء لجنة (6+6) في إنجاز القوانين الانتخابية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية