بن زير: لا يمكن إجراء الانتخابات في وجود حكومتين

عقد المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية، حول المشهد السياسي الدولي والإقليمي وانعكاسه على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وأكد رمضان بن زير الأمين العام للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في كلمة له في افتتاح الندوة، أن هذه الندوة متميزة لأن المشاركين فيها قامات فكرية معروفة ومتميزة على المستوى الدولي.

وقال بن زير: “أنا على يقين بأننا سنخرج بتوصيات قيمة.. لا أريد أن اضع إطار لهذه الندوة بالرغم من أن عنوانها واسع لكن ساقتصر حديثي عن بلادي ليبيا باعتبارها من دول شمال إفريقيا بإعطاء إضاءات محددة حول حقيقة ما يجري بعد ثورة فبراير ودون الخوض في التفاصيل.

وأضاف بن زير أن المشهد السياسي الحالي شائك ومرتبك بسبب التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي وكذلك بسبب المتطلعين إلى السلطة من أبناء ليبيا بالرغم من أنهم غير مؤهلين لذلك، مشيراً إلى أن وجود حكومتين زاد من تعقيد الموقف بالإضافة إلى عدم التفاهم بين مجلسي النواب والدولة.

وتابع بن زير أن التطور المهم في الأزمة الليبية التدخل المباشر للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية بحيث بدأت تأخذ الأزمة الليبية بُعدا جديدا بعد الإعلان عن الإستراتيجية الأمريكية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وتساءل بن زير عما إذا كانت الانتخابات ستتم في ظل وجود حكومتين، وأردف: “الإجابة ببساطة لا.. هذه الانتخابات يجب أن تتم في ظل وجود حكومة واحدة سمها ما شئت حكومة تكنوقراط أو حكومة انتخابات بشرط عدم خضوعها لمساومات مجلسي النواب والدولة تكون مهمتها توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على الانتخابات”.

واختتم بن زير مداخلته بتوجية كلامه إلى الشباب الليبي بقوله: “أنا شخصيا لا أعول على من هم في المشهد الحالي منذ ما يزيد عن 12 عاما بل نعول على الشباب في ليبيا الذين يشكلون 65٪؜ من عدد السكان لأخذ المبادرة والإسهام بشكل مباشر في إنجاح المشروع الوطني.. ليبيا قارة يسكنها 8 مليون يحاط بها 400 مليون جائع تتمتع بموقع متميز يتوسط قارات العالم على ساحل طوله 1800 كم تقريبا على المياه الدافئة للبحر المتوسط وقربها من أوروبا، بالإضافة إلى ما تتمتع به من ثروات طبيعية إذا لم تسرعوا في بناء الدولة قبل فوات الأوان ستكون ليبيا الموحدة في خبر كان”.