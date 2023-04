ليبيا – كشفت إدارة مكافحة مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي بمركز مكافحة الأمراض أن عدد المصابين بفيروس (HIV) الإيدز في ليبيا بلغ 8000 حتى عام 2021.

إدارة المركز وفي إحصائية تحصلت عليها شبكة الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على نسخة منها، أوضحت أن عدد الرجال المصابين بالمرض فوق سن 15 عامًا بلغ 5000، فيما بلغ عدد النساء من نفس العمر 2900، أما بالنسبة لعدد الأطفال المصابين بالمرض دون سن 14 عاما فبلغ 100 مصاب.

وفي سياق متصل، قالت الإدارة: إن نسبة الإصابة السنوية بالمرض بلغت 0.10 %، وأن عدد الذين يتلقون العلاج (ART) بلغ 3358 بينهم 1944 رجلًا و1322 أمرأة، و92 طفلًا.

وأشارت الإدارة إلى أن عدد المصابين بفيروس (HIV) والتهاب الكبد الوبائي بلغ 100 مصاب، مضيفة أن طرق الانتشار الشائعة في ليبيا هي الاتصال الجنسي غير الآمن.

Shares

The post مركز مكافحة الأمراض: 8000 مصاب بمرض الإيدز في ليييا حتى عام 2021 first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية