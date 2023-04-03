البدء في استكمال مشروع ملعب بنغازي والنادي الأهلي يقول إن هذه الجهود المبذولة تعيد البسمة لجماهير الرياضة

أخبار ليبيا 24

أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار مباشرة الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب 28 مارس بالمدينة الرياضية بنغازي في أعمال استكمال وتوسعة الملعب.

وأوضحت اللجنة، أنه سيتم رفع القدرة الاستيعابية للملعب إلى 40 ألف متفرج، بدلًا عن 28 ألف. وذكرت اللجنة أن مدة إنجاز العقد 12 شهراً .

وأجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، رفقة الشركة المنفذة للمشروع زيارة إلى المدينة الرياضية، وذلك بعد توقفها عن العمل بعد عام 2011.

وأكد رئيس اللجنة، بأن استكمال المشروع سيكون وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبإشراف مكتب استشاري متخصص.

ولاقت هذه الخطوة استحسان الجماهير والأندية الرياضية في بنغازي.

يثمن ويبارك النادي الأهلي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ولجنة إعادة الاستقرار والإعمار بنغازي، إعادة إحياء ملعب بنغازي الدولي. إن هذه الجهود المبذولة تعيد البسمة والأمل لجماهير الرياضة بصفة عامة والأهلي خاصةً، آملين أن تتمكن من تجهيز الملعب في أقرب الآجال. pic.twitter.com/wiBsl4HOrN — النادي الأهلي الليبي – Al Ahly Ly SC (@AlahlyLySc) April 3, 2023

وأعرب النادي الأهلي، اليوم الإثنين، مباركته لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ولجنة إعادة الاستقرار والإعمار بنغازي، في إعادة إحياء ملعب بنغازي الدولي.

وقال النادي، “إن هذه الجهود المبذولة تعيد البسمة والأمل لجماهير الرياضة بصفة عامة والأهلي خاصةً، آملين أن تتمكن من تجهيز الملعب في أقرب الآجال”.