البيوضي: استبدال الحكومتين هو ما سيمر

رأى المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن استبدال الحكومتين هو ما سيمر، وسيبقى مقترح مجلس الأمن القومي كسابقه في أكتوبر 2015.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “لو أن الهجومات البائسة والقذف والاتهام، تغير من مواقفي، لكنت منذ زمن طويل أقف في طوابير البصاصة وغلمان العملاء والمتآمرين، أعلم أن الكارثة أكبر من احتواء تداعياتها وأن الفهلوة واللعب بالبيضة والحجر وضع قادتكم في مأزق، وكلفوكم بشن هجوم تافه ومتهافت”.

وأضاف “أتحدى مشغليكم أن يمارسوا تراشقهم السابق واستخدام أدوات العنف والاستعراض ضد بعضهم البعض، فلقد فُضِحَ المستور وباتت كل الأوراق مكشوفة، وعليكم أن توجهوا سهامكم لغيري، ولن تنالوا من مصداقيتي، فلقد أدمن مشغلوكم على سياسة الصفقات؛ الانقلاب على الاتفاقات منذ ليبيا الغد وحتى حينه”.

وتابع “اعتقدوا أنهم ككل مرة يتخلون عن حلفائهم في منتصف الطريق ويتركوهم لمصيرهم، لكن هذه المرة أجنحت الصفقة كانت مختلفة ولا نفوذ إقليمي كاف للملمة الموقف، وحتى محاولتهم بيع الماء في حارة السقايين لن تمر واستبدال الحكومتين هو ما سيمر، وسيبقى مقترح مجلس الأمن القومي كسابقه في أكتوبر 2015”.

واستطرد “أما جوقة المطبلين؛ فعليكم أن تعدوا العدة لممارسة التضليل والكذب والتزوير لتخرجوا أبناء الفقراء والمسحوقين للموت دفاعا عن مشغليكم، ودعوكم من هذه الصفحة وصاحبها فهو كما هو لا تغير من مواقفه تعليقات شذاذ الآفاق والمتهافتين”.