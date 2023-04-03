بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين 03 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 03 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة و متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً تصل سرعتها هذا اليوم ( 60 )كم/س مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب فى هبوط الرؤية الأفقية، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17-22)مْ، وتسجل زيادة يوم الأربعاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مما تسبب فى هبوط الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-24)مْ وتكون مرتفعة هذا اليوم على طبرق حيت تصل إلى (28) مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ، وتكون يوم الغد متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 29)مْ, وتسجل زيادة بدايةً من يوم الأربعاء.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:27)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:50).