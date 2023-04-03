مديرية الزاوية: ليس من اختصاصنا محاربة المخدرات وتهريب الوقود وتأمين الجامعات

أعلنت مديرية أمن الزاوية، أنه ليس من اختصاصها محاربة المخدرات وتهريب الوقود وتأمين الجامعات.

وقالت المديرية في بيان صادر عنها، ردًا على بيان حراك تصحيح المسار: “ردع تجارة الممنوعات اختصاص جهاز مكافحة المخدرات، ومحاربة تهريب الوقود والأسواق الموازية اختصاص الحرس البلدي”.

وأضافت “‎المسؤول عن التهريب الشركات الأربعة وشركة البريقة ومحطات الوقود التابعة لها، كما أن توفير الحماية لسيارات الوقود من مصفاة الزاوية إلى محطات الوقود اختصاص جهاز حرس المنشآت النفطية”.

وتابعت “تأمين الجامعات والمؤسسات التعليمية من اختصاص حرس المؤسسات التعليمية”.