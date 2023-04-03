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شركة الكهرباء: إدخال محطة الزويتينة على الشبكة الكهربائية قبل الذروة الصيفية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء مواصلتها جهود تحسين أداء الشبكة الكهربائية باستكمال المشروعات القائمة وأعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لمحطات الإنتاج.

بيان صحفي صدر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى المضي في استكمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حاليا في محطات شمال بنغازي والجبل الغربي والخمس.

وأكد البيان قرب إدخال محطة الزويتينة على الشبكة الكهربائية قبل حلول الذروة الصيفية، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

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صحيفة المرصد الليبية

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