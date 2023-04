مقترح حكومي بأسعار جديدة للحوم والبيض، في انتظار اعتماده من وزارة الاقتصاد

أعلنت غرفة الطوارئ لتوفير السلع عن إعداد مقترح يقدم بشكل عاجل إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع الهامة.

وذكرت الغرفة خلال اجتماعها الرابع أن الجهات الضبطية ستتولى العمل بالقرار؛ لضمان عدم التلاعب من المخالفين، وفقا لما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأوضحت الغرفة أن مقترح سعر كيلو لحم الضأن الأقل من 6 أشهر سيكون 50 دينارا، بينما الأكثر من 6 أشهر وأقل من سنة سيكون 40 دينارا.

وأضافت الغرفة أن كيلو لحم الضأن الأكثر من سنة سيكون 30 دينارا، وعلبة البيض التي تحتوي 30 بيضة يكون سعرها 12 دينارا.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه الأسعار جاءت خطوة عاجلة لضبط التسعيرة ولضمان توفر السلع وحماية المستهلك.

وأكدت الغرفة أنه سيتم ضبط المخالفين والمضاربين في إطار تنظيم السوق المحلية لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن، وفقا لتعبيرها.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتشهد سوق الخضروات واللحوم غلاء ملحوظا مع دخول شهر رمضان والذي تسبب في حدوث شكاوى من المواطنين.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

