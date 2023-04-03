ليبيا.. فتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية في 5 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، الأحد، فتح باب الترشح أمام الناخبين الراغبين لعضوية المجالس البلدية لبلديات (برقن، الجليدة، درج، زوارة، أجدابيا)، ابتداءَ من الإثنين 3 أبريل حتى 30 أبريل 2023.

ودعت اللجنة المركزية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، الراغبين للتقدم بالترشح لعضوية المجالس البلدية بالبلديات المذكورة على استيفاء ملفات الترشح الخاصة بهم، وتسليمها بمقار اللجان الفرعية قبل إغلاق باب الترشح.

وفي 19 فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، فتح باب التسجيل في منظومة سجل الناخبين التقنية لبلديات (زوارة واجدابيا وبرقن ودرج).