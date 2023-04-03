أهالي طرابلس يشعرون بهزة أرضية والأجهزة الرسمية لم ترصدها

أكدت عدة مصادر محلية أن سكان العاصمة طرابلس شعروا ليلة البارحة الأحد/الأثنين بهزة أرضية خفيفة، دون أن تؤكد مؤسسات الدولة المتخصصة، ولا الأجهزة الرسمية رصد أي هزة أرضية.

ونسب بعض النشطاء الذين تناقلوا خبر الشعور بالهزة الأرضية في عدة مناطق بمدينة طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها، إلى مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، والتي أكدت بدورها أنها تلقت رسائل واتصالات لشهادات تفيد بالشعور بهزة أرضية في بعض مناطق غرب ليبيا، إلا أنها لم تؤكد رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة، ولا توجد أي تفاصيل حول وقوع أي هزّة أرضية في ليبيا.