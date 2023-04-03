الأرصاد: تقلبات جوية سريعة يوم الأربعاء على مناطق الشمال

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال بتقلبات جوية سريعة يوم الأربعاء القادم.

وقال المركز، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال بتقلبات سريعة، يوم الأربعاء.

وتشهد مناطق الشمال اليوم طقسًا متقلبًا مصحوبًا برياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة.

وتصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ الساعة، وتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض الأماكن.

وذكر المركز، أن السحب تتكاثر من حين لآخر، ويتخللها أحيانًا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة منخفضة وتحت معدلاتها في شهر أبريل.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن سرعة الرياح تقل تدريجيًا يوم الغد مع تحسن في حالة الطقس.

والبحر مضطرب على معظم الساحل خاصة الساحل الغربي مع ارتفاع للموج يصل إلى 04 أمتار.