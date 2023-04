ليبيا – استقبلت مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة تصريف الأعمال خالد الدوسري سفير دولة قطر المعتمد لدى ليبيا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الثقافية.

Shares

The post توغي تبحث مع السفير القطري أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية