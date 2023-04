ضبط شخص قام برمي منزل جاره بصاروخي “آر بي جي” بمدينة الخمس

أعلنت وزارة الداخلية ضبط شخص قام برمي صاروخين من نوع “آر بي جي” على منزل جاره بمدينة الخمس.

وأوضحت الوزارة أن مديرية أمن الخمس تلقت بلاغات من عدة أشخاص مقيمين بالمنطقة تفيد بقيام أحد الأشخاص برمي صاروخي “آر بي جي” على منزل جاره.

وقالت الوزارة إن المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات من الصواريخ، وأن قسم البحث الجنائي الخمس أمر بحبسه احتياطيا إلى أن يتم إحالته للنيابة العامة.

المصدر: وزارة الداخلية

