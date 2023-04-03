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وزير التعليم الليبي يعلن تعديل موعد انطلاق الدراسة في العام الدراسي الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قال وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، إن الامتحانات تسير بشكل جيد وسيكتمل العام الدارسي الحالي بشكل طبيعي وسلس.

وأضاف المقريف في تصريحات تلفزيونية له، أن مصلحة التفتيش التربوي هي من تشرف على الأسئلة وتراعي كل مستويات التقييم للطالب، مؤكدا أن هناك ثقة كاملة في قدرة التفتيش التربوبي على إعداد أسئلة الامتحانات.

وأشت الوزير، إلى أنه ستكون الامتحانات بنفس نسق العام الماضي، وأن العام القادم سيتم تعديل الخطة الدراسية حيث ستبدأ الدراسة يوم 23 سبتمبر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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