باشاغا يطالب الأمن الداخلي بمضاعفة الجهود لملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان إن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، أعطى الأحد تعليماته لرئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء أسامة الدرسي بمضاعفة الجهود لملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتركيز كل الجهود في هذا الاتجاه.

وأضافت، كما أعطى باشاغا تعليماته لتطوير العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية في كل مناطق ومدن ليبيا، وألا يقتصر العمل على المنطقتين الجنوبية والشرقية.

وذكرت الحكومة، أن باشاغا أطّلع خلال اللقاء على عمل الجهاز، واستمع لشرح وافٍ للتجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.