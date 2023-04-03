المركزية للانتخابات المحلية تعلن موعد قبول طلبات اعتماد المراقبين

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عن موعد فتح قبول طلبات اعتماد المراقبين من منظمات محلية ودولية ابتداءً من بعد غد الأربعاء.

وبين المكتب الإعلامي للجنة المركزيةللانتخابات المحلية أنه سيتم تقديم طلبات اعتماد المراقبين المحليين ومنظمات عاملة في مجال مراقبة الانتخابية أمام اللجان الفرعية في البلديات (برقن، زوارة، الجليدة، درج، إجدابيا)، فيما يقتصر قبول طلبات اعتماد المراقبين الدوليين لدى اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.

وأشارت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع اللجنة الفرعية أو زيارة الموقع الرسمي للجنة المركزية.