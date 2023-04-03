اتلاف 10 ملايين قرص مخدر بعد ضبطها في ميناء بنغازي

أخبار ليبيا 24

اتلفت مركز جمارك ميناء بنغازي البحري بالتعاون مع اللواء طارق بن زياد كمية الحبوب المهلوسة التي جرى ضبطها خلال الأسبوع الماضي داخل الميناء.

وتقدر الكمية بأكثر من 10 ملايين قرص، حيث تمّت عملية الاتلاف بما يضمن المحافظة على البيئة بواسطة الأجهزة المخصصة لمُخلفات الأدوية.

وفي تسجيل مصور نشرته شعبة الإعلام الحربي، قال العقيد حاتم شوايل، رئيس قسم التفتيش بمركز جمرك ميناء بنغازي البحري، إنه تمّ إعدام المخدرات التي كانت مخبأة داخل سيارات مستوردة.

وأضاف، أنّه تم نقل الكمية بحضور النيابة العامة واتلافها بطريقة المحافظة على البيئة بواسطة فرن مخلفات الأدوية.

وفي 26 مارس 2023، أعلن عن ضبط نحو 10 مليون قرص مهلوس بميناء بنغازي مخزنة داخل سيارات مستوردة على إحدى السفن القادمة من فرنسا.