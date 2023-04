عمران: الدول المتنفذة في البعثة تسعى لفرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات

ليبيا – قالت عضو تأسيسية الدستور نادية عمران إنه يبدو بوضوح وجود رغبة من الدول المتنفذة في البعثة الأممية في خلق واقع جديد في ليبيا عبر محاولة فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.

عمران وفي تصريحات خاصة لموقع لـ”عربي21″ القطري، أضافت: “ولكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار، وفي ذات الوقت تحاول إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع روسيا من التمدد في إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية”، بحسب رأيها.

