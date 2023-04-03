شرطة كعام تضبط شخصا يمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر

الوطن|رصد

ضبط مركز شرطة كعام بمديرية أمن الخمس شخصا بحوزته ترسانة أسلحة في المدينة إثر بلاغ تلقاه المركز أمس الأحد بشأن إطلاق شخص دانتين من قاذف «آر بي جي» على منزل جاره، حسب بيان وزارة الداخلية في الحكومة المنتهية على صفحة «فيسبوك».

وعلى أثر ذلك، توجهت دوريات المركز مدعومة بقوة المهام الخاصة إلى مكان الواقعة، وجرى تطويق المنزل قبل اقتحامه وضبط المتهم، وعُثر بداخل البيت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وبالاستدلال مع المتهم اعترف بحوزته لهذه المضبوطات وأودع في غرفة الحبس الاحتياطي بالقسم لحين إحالته إلى النيابة العامة.