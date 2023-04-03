أمن طرابلس: ضبط سيارتين تحملان لوحات معدنية مزورة

أعلنت مديرية أمن طرابلس في الغرب الليبي اليوم الاثنين ضبط سيارتين تحملان لوحات معدنية مزورة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي أن دورية تابعة لشرطة مرور طرابلس تمكنت من ضبط سيارة تويوتا وبالاستعلام عن السيارة من منظومة الاستعلام الأمني، تبين أن لوحاتها المعدنية مزورة وتخص سيارة نوع شيفروليه، كما ضبطت دورية تابعة لشرطة مرور أبوسليم سيارة هونداي النترا تحمل لوحة معدنية خلفية مزورة تخص سيارة نوع مرسيدس وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.