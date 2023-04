قعيم يبحث مع مدير أمن بنغازي استمرار العمليات الأمنية للقضاء على أوكار المُخدرات وجمع السلاح

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان فرج اقعيم بمُدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشُرطة والأقسام التابعة للمُديرية، للاطلاع على التقارير الخاصة بالوضع الراهن والالتزام بتنفيذ الخطة المكلفين بها عقب العمليات الأمنية كلًا حسب نطاق اِختصاصه، وتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية المُنتشرة والهدامة التي أُعلن عنها مؤخرًا، بالإضافة لحصر اِحتياجات المناطق من دعم وتطوير وسُبل التعاون مع الشركات القائمة الآن بخدمات هذه المناطق.

المجتمعون بحثوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية انخفاض مؤشر الجريمة في بنغازي واستمرار العمليات الأمنية للقضاء على أوكار المُخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين وتنفيذ الأحكام.

وعقبَ الاجتماع كُرم الوكيل بدرع العطاء من قبل رئيس فرع جهاز المباحث الجنائية بنغازي اللواء خالد هويدي، لدعمه اللامحدود للجهاز بإمكانيات حديثة لتطوير العمل الجنائي لأداء العمل على أكمل وجه.

بدوره، دعا قعيم إلى بذل المستحيل للاِرتقاء بمستوى العمل الأمني وبسط هيبة الدولة للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار الذي يحتاجه المُواطنون لمُمارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل طبيعي في ظل حماية رجال القانون وجهود الشرفاء.

