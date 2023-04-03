إيريني: فحصنا 9 آلاف سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا منذ انطلاق العملية

أكد القيادة المركزية للعملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط المعروفة بـ”إيريني”، إجراءها عمليات فحص واستعلام على ما يقرب من 9 آلاف سفينة تجارية.

وأضافت القيادة، على هامش مراسم تسلم الأدميرال الإيطالي “فالنتينو رينالدي” قيادة قوة “يونافور ميد إيريني” التكتيكية للقوات البحرية الأوروبية العاملة، أنها فتشت 25 سفينة مشبوهة في البحر، واعترضت 150 عربة مدرعة مخصصة للاستخدام العسكري في طريقها إلى ليبيا، منذ بدء عملها قبل ثلاث سنوات.

وأوضح بيان صادر عن القيادة، أن “إيريني” هي الجهة الوحيدة الملتزمة بإنفاذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والتي تدمج الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن العملية وصلت إلى ثلاث سنوات من النشاط، حيث ساهم المئات من النساء والرجال من 23 دولة أوروبية يوميًا في التزامهم الدؤوب بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل سلام دائم في ليبيا.