شرطة بوعطني تضبط مطلوًبا في قضية قتل منذ 2014

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين، أن مركز شرطة بوعطني نجح في ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية قتل مُنذ العام 2014.

وأضافت المديرية أن المتهم صادر بحقه حكمًا آخر غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات على ذمة قضايا الإيذاء.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لأعضاء التحريات بالمركز عن شخص من ذوي السوابق بمنطقة المساكن مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة واقعة قتل عام 2014 وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات على ذمة قضايا الإيذاء الجسيم وإساءة معامة الأسرة.

وذكرت مديرية الأمن أنه على الفور أصدر رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وأفادت المديرية أن قوة من أعضاء التحريات انطلقت إلى منطقة المساكن وتم إعداد كمين له وضبطه وتم الانتقال به إلى المركز.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ه.س.ص من مواليد 1983 وإعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.