التطورات في ليبيا محور لقاء «أوغلو ولافروف» في تركيا

وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في أنقرة، يومي 6 -7 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، خلال زيارة لافروف أنقرة.