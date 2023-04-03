التطورات في ليبيا محور لقاء «أوغلو ولافروف» في تركيا

وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في أنقرة، يومي 6 -7 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، خلال زيارة لافروف أنقرة.
وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في أنقرة، يومي 6 -7 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، خلال زيارة لافروف أنقرة.
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