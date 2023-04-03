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التطورات في ليبيا محور لقاء «أوغلو ولافروف» في تركيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في أنقرة، يومي 6 -7 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو ونظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، خلال زيارة لافروف أنقرة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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