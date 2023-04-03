الولايات المتحدة تطالب بترحيل عاجل لجميع القوات الأجنبية من ليبيا

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جددت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، دعوتها للترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك مجموعة “فاغنر” الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية، عبر تويتر، إنها تجدد الدعوة للترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك مجموعة “فاغنر” الروسية، مشيرة إلى أنها المجموعة الروسية “منظمة إجرامية عابرة للحدود ثبت أنها ارتكبت جرائم حرب في ليبيا”.

وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة تشارك القلق العميق التي أعربت عنه بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وقالت، “سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وسنستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لنا، بما ذلك مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان”.