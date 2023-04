ليبيا – وصف عضو مجلس النواب عبد السلام نصية التصاعد التدريجي لمعدلات الإنتاج بالأمر الجيد، خصوصًا في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الأسعار، حسب تعبيره.

نصية قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا ننسى أن النفط هو المورد الوحيد للدخل، وبالتالي فإن استقرار الإنتاج، أو تصاعده، يحافظان على استقرار الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية”.

ورأى أن هذا الارتفاع لم يحدث نتيجة تحييد القطاع النفطي عن الاستقطاب السياسي؛ فالقطاع لم يخرج من دائرة الاستقطاب السياسي، بل جاء استقراره نتيجة لصفقة سياسية بين أطراف الصراع، وكذلك بسبب الضغوط الخارجية لاستمرار الإنتاج، وعدم استخدامه ورقة سياسية.

واعتقد أن القطاع النفطي ما زال تحت تأثير التجاذبات السياسية، ولا يمكن الخروج منها إلا بإعادة هيكلته جذريًا، وعندها فقط يمكن أن ينعكس إنتاج النفط على التنمية بصورة شفافة حقيقية، ويشعر المواطن بهذه الثروة.

Shares

The post نصية: القطاع النفطي ما زال تحت تأثير التجاذبات السياسية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية