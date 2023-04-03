ليبيا.. استئناف أعمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي بعد توقف 12 سنة

باشرت شركة ليماك التركية، المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية بنغازي (28 مارس سابقا)، أعمال الإنشاءات التوسعة.

ومن المقرر رفع السعة الإجمالية للملعب لـ 40 ألف متفرج بدلاً عن 28 ألفا في الإنشاء القديم بمدة إنجاز 12 شهرا، وذلك بعد توقف استمر لـ 12 سنة.

وجاء ذلك بعد الاتفاق الذي تم بين لجنة إعادة الإعمار والاستقرار والشركة المنفذة للمشروع لاستكمال الملعب، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية، وبإشراف مكتب استشاري متخصص، بعد توقفها عن العمل منذ عام 2011.