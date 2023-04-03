خلال 24 ساعة..الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام مليون و 215 ألف برميل يوميًا

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 215 ألف برميل يوميًا, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات عن نفس المدة بلغ 53 ألف برميل يوميا .

وأوضحت مؤسسة النفط، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 831 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء 675 مليون قدم مكعب، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 57 مليون قدم مكعب.

وذكرت المؤسسة أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 67 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 32 مليون قدم مكعب.