توضيح رسمي من المركز الليبي للاستشعار بشأن حدوث هزة أرضية في غرب ليبيا

علق المركز الليبي للاستشعار عن بعد على الأخبار المتداولة عن حدوث هزة أرضية قد شعر بها سكان مدينة طرابلس والمنطقة الغربية فجر الاثنين 3 أبريل 2023.

وقال المركز في بيان رسمي صادر عنه، انه لم يتم رصد أي هزّة أرضية في المراصد العالمية المعتمدة التي يتابع المركز النشاط الزلزالي من خلالها (وذلك نظرا لتوقف الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي عن العمل منذ سنوات والتي يحاول المركز جاهداً إعادتها للعمل من خلال مساعي ادارة المركز ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي وتواصلهم مع حكومة الوحدة الوطنية).

وأكد البيان “إن المركز لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوث هذه الهزة لأن كثير من المواطنين تواصلو مع المركز وأكدوا إحساسهم بها”.

وأوضح البيان “أنه من المتوقع أنها كانت نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس الي وازن، مشيرًا إلى أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول الى زلازل مدمرة وهذا الشيء طبيعي نتيجة للحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.