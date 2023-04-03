الحاجي: الانتخابات البرلمانية فقط هي الحل الوحيد الذي يخدم الشعب الليبي

اعتبر جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط هو الحل الوحيد الذي يخدم الشعب الليبي، على حد قوله.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”:”الواقع” يؤكد أنه مشروع تدوير للقمامة- في إشارة إلى الخطة العشرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية- بعاهات مدنية وعسكرية من مجرمي ولصوص سبتمبر وفبراير ونفر من أدوات بيت الطاعة”، على حد زعمه.

وأضاف الحاجي:” يعلمون أن الحل الوحيد الذي يخدم ليبيا والشعب الليبي “والممكن” هو الاتجاه لانتخابات برلمانية”، على حد تعبيره