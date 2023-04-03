شاهد الحلقة الثانية عشر 12 من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم الاثنين الموافق 12 رمضان، الحلقة الثانية عشر من مسلسل شط الحرية 5 والتي جاءت ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

وللعام الخامس على التوالي، يتربع مسلسل “شط الحرية” على عرش المشاهدات، كأكثر المسلسلات التي يشاهدوها الليبيون خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، متفوقا على أقرب منافسيه بمساحات واسعة.

وتتمحور قصة المسلسل التي تدور في سياق درامي تراثي ولكنها تتحدث على الواقع الحالي للمواطن الليبي.

وقال الفنان أحمد تمساح المخرج المنفذ لمسلسل “شط الحرية 5” في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” إن القصة الرئيسية للمسلسل تقوم على انتقاد مجموعة من المشكلات اليومية التي تقع على عاتق المواطن الليبي، فضلا عن الاسقاطات التي تمس المواطن الليبي بشكل عام، وفي كل حلقة تتغير المحاور حسب الأحداث والمواقف وحسب ما يمر به المواطن العادي.

جاري تحميل الحلقة الثانية عشر

ويشير تمساح إلى أن مسمى “شط الحرية” يشير إلى بُنية على كل ما يتعلق بالمواطن من مشكلات وأمور حياتية يومية تستدعي الانتباه إليها بشكل مباشر وتغيرها.

وتدور الأحداث الرئيسة للعمل عن انتقاد لغلاء الأسعار وهي مشكلة باتت تؤرق المجتمع الليبي من الشمال إلى الجنوب، كما لا يغفل العمل الحديث عن ويلات الحرب التي طالت ليبيا خلال السنوات الأخيرة والتي أدت إلى التفرقة بين المدن الليبية، كما يخصص المسلسل منطقة كبيرة لانتقاد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلي.

وعرضت الخميس الحلقة الثامنة من مسلسل شط الحرية، التي كانت بعنوان “الفندق”، والتي تناولت بشكل غير مباشر عن حال المسؤولين في السلطة.

وأشارت الحلقة إلى أن المسؤولين في السلطة بدلاً من تقديم الخدمات للشعب، يستعينون بالمواطنين لخدمتهم.

وتدور أحداث الحلقة حول زيارة وزير إلى أحد المناطق فاستعان أحد المسؤولين المحليين بأهالي المنطقة لإنشاء فندق وهمي لاستقبال الوزير وتوفير خدمات الاستضافة له.