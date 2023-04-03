الكبير يبحث مع السفير الفرنسي تحريك عجلة الاقتصاد في ليبيا

استقبل الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه اليوم الإثنين، مصطفى مهراج، سفير دولة فرنسا لدى ليبيا، والمستشار الاقتصادي للسفارة إيفان بوتير.

وبحسب بيان مصرف ليبيا، فإن الكبير ومهراج تبادلا وجهات النظر حول العديد من المواضيع ومنها مسار توحيد المصرف المركزي، ونتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية دعم جهود الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط، وكذلك إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الدخل لضمان الاستدامة المالية للدولة وتحريك عجلة الاقتصاد.

كما تطرق السفير، إلى ترحيب الجانب الفرنسي بتقديم الخبرة الفرنسية في مجال الرقمنة والتدريب لتطوير قدرات المصارف.