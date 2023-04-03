مسؤول عسكري يقدم للمنفي إحاطة حول عمل غرفة العمليات بالمنطقة الوسطى

قدم آمر غرفة العمليات بالكتيبة 603 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، حول عمل غرفة العمليات العسكرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن آمر غرفة العمليات بالكتيبة 603 قدم خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين إحاطة لرئيس المجلس الرئاسي حول عمل غرفة العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى خلال الاشهر الماضية ومساهمتها في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.