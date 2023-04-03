الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام مليون و 215 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 215 ألف برميل يوميًا, والمكثفات 53 ألف برميل يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 831 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن القسم الأكبر من الاستهلاك تمّ عن طريق الشركة العامة للكهرباء 675 مليون قدم مكعب، يليه مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بـ 67 مليون قدم مكعب ثم المؤسسة الوطنية للنفط بـ 57 مليون قدم مكعب، بينما بلغ استهلاك مصانع الإسمنت 32 مليون قدم مكعب.