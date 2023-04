ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة إن ماوصفه بـ “الهدم الممنهج لمدينة بنغازي ” (إعادة بناء الواجهة البحرية المدمرة) من شأنه أن يجعل العملية السياسية والمصالحة الوطنية في مهب الريح وأن يرجعها إلى المربع الأول.

جعودة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أضاف:”ان ما يحدث في مدينتي بنغازي من هدم ممنهج لكل معالمها الثقافية التاريخية وطمس كيانها هو جريمة في حق بنغازي وليبيا إنني أطالب الحكومة ومجلس النواب للتدخل الفوري لإيقاف هذا العبث والطمس المتعمد لبنغازي كما أناشد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل أيضا”.

Shares

The post جعودة: الهدم الممنهج لبنغازي من شأنه أن يجعل العملية السياسية في مهب الريح first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية