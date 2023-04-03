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تورك: المجتمع الدولي يتابع تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وعلى السلطات معرفة ذلك

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”فولكر تورك” على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، لتحقيق سلام مستدام في البلاد.

مشيرا  الى ان وضع حقوق الإنسان في ليبيا مُستمر في التدهور وسط أعمال عنف واسعة النطاق من قبل الجهات المسلحة.

لافتا في تصريحات صحفية الى ان  المجتمع الدولي يتابع الاوضاع في ليبيا وعلى السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر أن يعلموا ذلك جيدًا.

واضاف “تورك” الى انه لابد من مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.

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الوطن الليبية

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