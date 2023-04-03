البعثة الأممية: مستعدون لدعم لجنة إعداد قوانين الانتخابات

أعرب الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “رايزدون زينينغا” عن استعداد البعثة لتقديم الدعم الكامل للجنة إعداد قوانين الانتخابات 6+6 المؤلفة من أعضاء بمجلسي النواب والدولة.

جاء ذلك خلال استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح في مكتبه بالعاصمة طرابلس، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل.

وأكد “زينينغا” ترحيب البعثة بإنجاز مجلس الدولة لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وتشكيل لجنة من مجلس الدولة لتشارك نظيرتها من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.

ورحب النائب الثاني بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وقد أطلعهم على الدعوة الموجهة من لجنة مجلس الدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها مؤكدا ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول آخر التطورات المتعلقة بمسار العملية الانتخابية في ليبيا.