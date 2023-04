الطبلقي: حل الأزمة الليبية والخروج بالبلاد من النفق المظلم يتمثل أولًا في جمع السلاح

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن بعض الأطراف الخارجية لعبت دور سلبي في الأزمة الليبية.

الطبلقي اعتبرت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن الوضع السياسي الذي واجهته ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي تمثل في وجود تجاذبات وانقسامات مردها الأساسي التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي، ووفق أجندة لم تكن مصالح ليبيا من أولوياتها.

وعن أولى البشائر بشأن تجاوز الأزمة في البلاد، أشارت إلى أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة وصل إلى توافق يتيح الحديث عن أن البلاد على المسار الصحيح.

وأضافت: “مجلس الدولة وافق على التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر من مجلس النواب، كما وافق أيضًا على تشكيل لجان 6+6، والتي ستقوم بتعديلات على قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان المقبل”.

وسلمت الطبلقي بصعوبة الخلافات المتمثلة في الفصل بخصوص ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية، وأوضحت أن تلك النقاط الخلافية تمثل التحدي الأكبر الذي ستواجه اللجنة المشتركة (6+6).

ولفتت إلى أن المجلسين أعلنا تسمية الأعضاء المشاركين في اللجنة المشتركة (6+6)، وفي انتظار بدء عمل اللجنة قريبًا.

وعن الخطوات المقبلة في ملف حل الأزمة قالت: “سيتم مناقشة المناصب السيادية، وأعتقد أن التوافق على المناصب السيادية سيكون سهلًا، لأن المجلسين (النواب والدولة) طبقًا للآليات التي اتفقا عليها في بوزنيقة ومصر سوف يقتسمان المناصب السيادية، حيث يختار كل مجلس 7 مرشحين ويعرضهم على المجلس الآخر ليختار ثلاثة ومن ثم تعود إلى المجلس الأول ليختار واحدًا لتعيينه”.

أما عن مبادرة المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، رأت أنها “جاءت في الوقت الضائع”.

وتابعت: “قد يعود عبد الله باتيلي إلى نقطة البداية إلا إذا كانت هناك مفاجآت غير متوقعة قد ينجح في إدارة الأزمة وإيجاد حلول سياسية تخرج البلاد من هذا النفق الذي طال أمده أكثر من 12 عامًا”.

وبشأن السلطة الموحدة التي يتم الحديث عنها للإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة، قالت البرلمانية: إن هناك سيناريوهات عدة في هذا الشأن أولها دعم المجتمع الدولي لحكومة عبد الحميد الدبيبة وقد تحدث تعديلات وزارية لبسط سيطرتها على كل ليبيا وتشرف على الانتخابات.

والسيناريو الآخر وفق الطبلقي هو توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة فيما السيناريو الثالث والأخير، وهو ما تحدث عنه المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والقاضي بقيام حكومتي فتحي باشاآغا والدبيبة بالإشراف على الانتخابات كل حسب مناطق سيطرته، مؤكدة أن هذا الأخير قد يكون أقل الاحتمالات تطبيقًا.

وأفادت أن حل الأزمة الليبية والخروج بالبلاد من النفق المظلم يتمثل أولًا في جمع السلاح، حيث تشير التقارير الدولية إلى انتشار أكثر من 3 ملايين قطعة سلاح في ليبيا على أقل تقدير

أما ثاني الإجراءات الضرورية -بحسب الطبلقي- فهي حل جميع التشكيلات المسلحة في ليبيا، وهي خطوة لا بد أن تترافق مع خطورة ثالثة وهي إخراج جميع المرتزقة والقواعد الأجنبية من البلاد.

كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجيش الليبي لبسط سيطرتها على كامل البلاد.

ورجحت في الختام ألا تتجدد الاشتباكات بين فرقاء ليبيا مستبعدة اندلاع حرب جديدة، لافتة إلى أن الجميع يرغبون في تجنب تبعات أي مواجهة جديدة وما تخلفه من خسائر فادحة.

