برلماني ليبي: لجنة (6+6) تبدأ مناقشة القوانين الانتخابية قريباً

توقع عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، بدء اجتماعات لجنة (6+6)، المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة قريباً، لمناقشة القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال ميلود الأسود، إن الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إيجابي عبر فيه عن ثقته الكاملة في قدرات أعضاء اللجنة في إنجاز القوانين الانتخابية.

وقال إن عقيلة أكد ضرورة الإسراع في التواصل مع الأعضاء عن مجلس الدولة لعقد أولى الاجتماعات.

وأمس، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضرورة تعجيل (6+6) المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات.

وقال خلال لقاء مع الأعضاء الستة المُنتخبين من البرلمان باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، إن ذلك إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمئة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) ، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

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وفي 29 مارس أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب (6+6).

وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب.